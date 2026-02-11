SHO-BOND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHO-BOND ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHO-BOND die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 19,14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHO-BOND noch ein Gewinn pro Aktie von 20,47 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SHO-BOND 22,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24,01 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at