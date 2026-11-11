SHO-BOND mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHO-BOND hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,76 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SHO-BOND mit einem Umsatz von insgesamt 19,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at