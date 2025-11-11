SHO-BOND: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHO-BOND präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 66,26 JPY, nach 64,73 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHO-BOND in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at