Shoals Technologies Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shoals Technologies Group A ließ sich am 11.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shoals Technologies Group A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,010 USD. Im letzten Jahr hatte Shoals Technologies Group A einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 48,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Shoals Technologies Group A ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,89 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 213,91 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 175,50 Millionen USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 211,36 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at