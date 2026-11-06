Shoals Technologies Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shoals Technologies Group A hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 195,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shoals Technologies Group A einen Umsatz von 135,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at