Shobunsha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shobunsha präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 8,42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shobunsha 7,30 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at