Shobunsha: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shobunsha lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,06 JPY. Ein Jahr zuvor waren 4,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,59 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at