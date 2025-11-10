Shobunsha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shobunsha präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,500 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at