Shobunsha präsentierte Quartalsergebnisse

Shobunsha hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 61,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Shobunsha einen Gewinn von 8,06 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,36 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 66,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 29,78 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shobunsha in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at