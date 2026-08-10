Shobunsha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shobunsha stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,20 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shobunsha ein EPS von -7,320 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at