Shochiku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shochiku hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 20,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shochiku 109,74 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 24,14 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at