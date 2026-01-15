|
15.01.2026 06:31:29
Shochiku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shochiku äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 61,39 JPY. Im Vorjahresviertel waren -24,470 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,69 Prozent auf 25,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
