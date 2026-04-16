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16.04.2026 06:31:29
Shochiku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shochiku hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 19,82 JPY, nach 25,76 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 381,02 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shochiku ein EPS von -48,340 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,00 Prozent auf 98,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 83,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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