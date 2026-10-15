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15.10.2026 06:31:29
Shochiku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shochiku präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 74,05 JPY, nach 190,07 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,78 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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