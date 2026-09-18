Quantum Materials Aktie
WKN DE: A1CWR7 / ISIN: US74766A1060
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18.09.2026 15:23:26
Shock in Kosovo as Hague convicts former President Thaci
The conviction in The Hague of former President Hashim Thaci and three former Kosovo Liberation Army leaders has caused consternation in Kosovo — both among political leaders and on the streets. DW reports from Pristina.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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