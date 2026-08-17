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17.08.2026 06:31:29
SHODENSYA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SHODENSYA hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,75 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHODENSYA ein Ergebnis je Aktie von -3,470 JPY vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHODENSYA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 938,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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