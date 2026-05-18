18.05.2026 06:31:29

SHODENSYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SHODENSYA hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,30 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,950 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,650 JPY. Im Vorjahr waren -15,280 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,04 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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