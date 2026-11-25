Shoe Carnival hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,46 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 280,0 Millionen USD, gegenüber 297,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at