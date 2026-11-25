|
25.11.2026 06:31:29
Shoe Carnival präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shoe Carnival hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,46 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 280,0 Millionen USD, gegenüber 297,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,78 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigen sich rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.