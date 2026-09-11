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11.09.2026 06:31:28
Shoe Carnival: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shoe Carnival hat am 10.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 284,3 Millionen USD – eine Minderung von 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 306,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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