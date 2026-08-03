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03.08.2026 06:31:29
SHOEI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SHOEI hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHOEI 30,19 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat SHOEI im vergangenen Quartal 9,35 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHOEI 8,37 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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