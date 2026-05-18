SHOEI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHOEI präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 19,23 JPY gegenüber 10,51 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 4,65 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,64 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 110,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 60,48 JPY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 19,05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 19,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at