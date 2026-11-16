SHOEI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SHOEI lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32,17 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 140,06 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 120,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 34,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SHOEI einen Umsatz von 32,36 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at