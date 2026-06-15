Shoei Foods: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shoei Foods präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf 87,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shoei Foods 74,45 JPY je Aktie verdient.

Shoei Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at