Shoei Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shoei Foods hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shoei Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 181,31 JPY gegenüber 188,18 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shoei Foods mit einem Umsatz von insgesamt 124,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 115,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,41 Prozent gesteigert.

