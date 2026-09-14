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14.09.2026 06:31:29
Shoei Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shoei Foods lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 58,74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Shoei Foods mit einem Umsatz von insgesamt 31,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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