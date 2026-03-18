Shoei Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shoei Foods hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 66,12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shoei Foods 28,34 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shoei Foods einen Umsatz von 33,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at