SHOEI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHOEI präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 28,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHOEI noch ein Gewinn pro Aktie von 34,34 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,14 Prozent auf 7,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHOEI 7,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at