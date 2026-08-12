SHOEI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SHOEI präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,84 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SHOEI 4,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at