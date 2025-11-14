SHOEI präsentierte Quartalsergebnisse

SHOEI veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 29,49 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -87,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at