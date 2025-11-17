SHOEI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SHOEI hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 32,17 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHOEI 33,39 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 9,43 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHOEI 10,29 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 120,22 JPY beziffert, während im Vorjahr 139,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 32,36 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 35,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at