SHOEI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHOEI stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 9,55 JPY. Im letzten Jahr hatte SHOEI einen Gewinn von 29,49 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat SHOEI 4,84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at