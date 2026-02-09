|
09.02.2026 06:31:29
SHOEI YAKUHIN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SHOEI YAKUHIN hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 36,02 JPY. Im letzten Jahr hatte SHOEI YAKUHIN einen Gewinn von 45,53 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHOEI YAKUHIN einen Umsatz von 6,60 Milliarden JPY eingefahren.
