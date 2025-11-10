SHOEI YAKUHIN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHOEI YAKUHIN lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

