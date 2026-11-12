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12.11.2026 06:31:28
SHOEI YAKUHIN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SHOEI YAKUHIN hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 54,29 JPY gegenüber 41,98 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,06 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHOEI YAKUHIN einen Umsatz von 6,62 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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