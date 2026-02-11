SHOEI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHOEI hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 39,99 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHOEI 108,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

SHOEI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at