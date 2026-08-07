SHOFU: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHOFU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 60,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHOFU 24,03 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at