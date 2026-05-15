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15.05.2026 06:31:29
SHOFU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SHOFU hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHOFU 23,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 10,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHOFU 9,85 Milliarden JPY umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 137,38 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 121,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 39,99 Milliarden JPY – ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SHOFU 38,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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