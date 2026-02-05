|
05.02.2026 06:31:28
SHOFU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SHOFU hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 22,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHOFU 31,50 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,02 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHOFU einen Umsatz von 9,96 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
