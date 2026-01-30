Shokubun: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shokubun hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shokubun im vergangenen Quartal 1,68 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shokubun 1,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at