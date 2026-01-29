|
29.01.2026 06:31:29
Shooting Star Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shooting Star Acquisition äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Shooting Star Acquisition hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
