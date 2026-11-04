PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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04.11.2026 09:00:00
Shooting Video With Honor’s New Magic 9 Pro Max Lets You Feel Like a Movie Director
Phone maker Honor partners with the iconic cinema camera maker ARRI to enhance the look and color of videos recorded on its Magic 9 Pro Max.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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