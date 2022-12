Shop Apotheke-Aktie gewinnt hinzu: Metzler senkt Kursziel für Shop Apotheke

Der Bewertungsaufschlag gegenüber E-Commerce-Wettbewerbern sei inzwischen völlig abgeschmolzen, schrieb Analyst Tom Diedrich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vom Gesundheitsminister bestätigte Ziel, das E-Rezept bis Mitte 2023 einzuführen, zeige, dass das Projekt weiter oberste Priorität habe. Die Markterwartungen seien zuletzt zudem derart gesunken, dass für den Hoffnungsträger inzwischen kaum noch Wachstum einberechnet werde, so Diedrich. Zu guter Letzt sei die Bewertung der Papiere der Onlineapotheke inzwischen ziemlich vernünftig.

Die Shop Apotheke-Aktie notierte im XETRA-Handel zunächst höher, fiel aber zuletzt um 0,46 Prozent auf 47,70 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 07:55 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 07:55 / CET

