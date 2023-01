Shop Apotheke-Aktie zieht an: Jefferies-Experte bekräfigt Buy-Votum für Shop Apotheke

Die am 7. März anstehenden Kennziffern zum Schlussviertel 2022 dürften die Jahresziele der Online-Apotheke bestätigen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die Profitabilität sollte im Vergleich zum ersten Halbjahr gestiegen sein. Angesichts der intakten langfristigen Wachstumsaussichten und dem potenziellen Kurstreiber E-Rezept in Deutschland bleibt er bei seiner Kaufempfehlung.

Die Aktie derShop Apotheke legt auf XETRA zeitweise um 4,87 Prozent auf 46,26 Euro zu.

/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 07:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2023 / 07:53 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)