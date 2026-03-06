|
06.03.2026 06:31:28
Shop Apotheke Europe NV Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shop Apotheke Europe NV Un lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shop Apotheke Europe NV Un ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.
Beim Umsatz wurden 925,6 Millionen USD gegenüber 720,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,210 USD. Im Vorjahr waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 3,32 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,56 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
