Shop Apotheke Europe NV Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shop Apotheke Europe NV Un hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte Shop Apotheke Europe NV Un einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 992,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 803,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at