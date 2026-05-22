Shoper Spolka Akcyjna Bearer legte Quartalsergebnis vor

Shoper Spolka Akcyjna Bearer gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,43 PLN. Im letzten Jahr hatte Shoper Spolka Akcyjna Bearer einen Gewinn von 0,350 PLN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 55,7 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shoper Spolka Akcyjna Bearer 51,7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at