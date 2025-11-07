Shoper Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shoper Spolka Akcyjna Bearer hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,37 PLN. Im letzten Jahr hatte Shoper Spolka Akcyjna Bearer einen Gewinn von 0,280 PLN je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Shoper Spolka Akcyjna Bearer 52,9 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at