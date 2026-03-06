Shoper Spolka Akcyjna Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shoper Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shoper Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,48 PLN gegenüber 0,490 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,8 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,53 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 218,00 Millionen PLN – ein Plus von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shoper Spolka Akcyjna Bearer 192,80 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

