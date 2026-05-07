Shopify A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shopify A äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,91 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shopify A ein EPS von -5,200 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 491,06 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4 495,09 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at