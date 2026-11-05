Shopify A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shopify A hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Shopify A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 CAD je Aktie gewesen.

Shopify A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,24 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,92 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at